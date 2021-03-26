Электронной торговле повышают комиссию

MasterCard планирует с 1 апреля на 30–50% поднять межбанковские комиссии в e-commerce. Участники рынка считают, что это может привести к росту эквайринговых комиссий для интернет-торговли и спровоцировать новую волну требований вернуть ограничения в этой области. Для банков-эмитентов это позитивная новость: у них появится возможность вернуть кэшбэк на докризисный уровень. Но, получив высокий интерчейндж, банки вряд ли поспешать делиться им с клиентами.

Как стало известно “Ъ”, с 1 апреля MasterCard по ряду продуктов увеличивает интерчейндж (IRF), в основном для трансакций, произведенных без присутствия клиента. Получение презентации, описывающей новые условия, подтвердили в нескольких банках. На Западе есть множество вариантов подобных трансакций, когда номер карты называется по телефону, отправляется по почте и т. п. В России к такому виду практически целиком относится категория e-commerce. И согласно документу, с которым ознакомился “Ъ”, рост интерчейнджа для интернет-торговли планируется достаточно существенный. По картам категории Standard он увеличится с 1,1–1,2% до 1,65%, для Gold — c 1,15–1,25% до 1,7%, для Platinum — с 1,58–1,68% до 2,13%, а максимальная ставка составит 2,45% по элитной карте Titanium. В MasterCard заявили, что не комментируют тарифы и комиссии.

Эквайринговая комиссия, которую платит торгово-сервисное предприятие за возможность приема банковских карт, делится на три части. Значительную ее долю составляет межбанковская комиссия (интерчейндж), которая уплачивается эмитенту карты. Меньшую часть (0,1–0,3% платежа) составляет комиссия платежной системы. Оставшаяся часть является доходом банка-эквайера, который обеспечивает поддержание платежной инфраструктуры.

В ГПБ отметили, что при пересмотре IRF банк «может договариваться об изменении условий в рамках своих договоров с организацией, также могут быть пересмотрены тарифы и для новых клиентов». В ВТБ указали, что «при повышении ставок интерчейнджа стоимость эквайринга для рынка обычно возрастает, но банк пока придерживается существующей тарифной сетки».

Независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков считает, что увеличение интерчейнджа для электронной коммерции — самого быстрорастущего сегмента розничных продаж — это предлог к увеличению эквайринговых комиссий банков: «В период начала пандемии банки понизили комиссии, следуя пожеланиям ЦБ». По его оценке, вполне вероятно повышение до 0,5 п. п.

В самих банках дают более осторожный прогноз — 0,1–0,3 п. п., но считают, что это негативная новость. «Новое повышение может спровоцировать рецидив волны требований вновь ограничить торговую уступку»,— отметил собеседник в крупном банке, где совсем недавно отменили ограничения комиссии для интернет-торговли. В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) не ответили на запрос “Ъ”.

Вместе с тем, по мнению директора процессингового центра «КартСтандарт» Майи Глотовой, возможность платежных систем динамично менять ставки торговых уступок демонстрирует живую конкуренцию и необходимость наличия нескольких платежных систем: «Например, снижение интерченджа в определенном сегменте, с одной стороны, стимулирует торговые предприятия предлагать клиентам оплату картами конкретной платежной системы, а с другой — снижает потенциальные привилегии, которые банк может предложить держателю карты за ее использование».

Увеличение интерчейнджа должно позитивно сказаться на положении банков-эмитентов, карты которых клиенты используют при интернет-покупках. В период ограничения эквайринговых комиссий в интернет-торговле до 1% многие банки были вынуждены снизить кэшбэки с 1% до 0,5%, а некоторые и вовсе отказались от них. Теперь банкиры получат возможность вернуть кэшбэк на допандемийный уровень. Правда, по мнению участников рынка, в ближайшее такой лояльности от них ожидать не стоит.

Максим Буйлов, Ксения Дементьева