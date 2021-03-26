Под данные собирают конвейер

В АНО «Цифровая экономика» одобрили концепцию платного доступа бизнеса к данным государственных информационных систем (ГИС), которую продвигали крупнейшие банки и интернет-компании. Бизнес хочет оперативно получать информацию от государства, в том числе сведения о гражданах.

Как рассказали “Ъ” в АНО «Цифровая экономика» (АНО ЦЭ), рабочая группа «Цифровое государственное управление» 24 марта одобрила концепцию платного доступа частных компаний к данным государственных информационных систем (ГИС). По словам директора по направлению «Цифровое государственное управление» в АНО ЦЭ Кирилла Емельянова, документ будет внесен в Минцифры с предложением создать межведомственную рабочую группу с участием чиновников и бизнеса.

Замглавы Минцифры Олег Качанов сообщил “Ъ”, что ведомство сейчас вырабатывает принципы работы «фабрики данных» и нормативной конструкции для предоставления бизнесу информации из ГИС. Он подчеркнул, что «никаких персональных данных государство никому не предоставляет». «Сделать это может только сам гражданин, выразив согласие в ответ на запрос доступа»,— добавил господин Качанов. Все согласия, которые дает гражданин на доступ к данным в электронном виде, отображаются в его личном кабинете на портале «Госуслуги». Там же будет история запросов и гражданин сможет контролировать, какая компания и когда получила его данные, а также отозвать согласие.

АНО «Цифровая экономика» создана в 2017 году в рамках реализации одноименной национальной программы. В состав учредителей входят правительство, госкорпорации, а также крупнейшие банки, операторы связи и интернет-компании.

Концепция (есть у “Ъ”) была разработана Ассоциацией больших данных (АБД — объединяет «Яндекс», Mail.Ru Group, Сбербанк, Газпромбанк, Тинькофф-банк, Qiwi, МТС, «МегаФон», «Вымпелком», «Ростелеком», oneFactor). Она нацелена на то, чтобы бизнес мог получать данные от государства быстрее и легче. Суть нововведения в организации платного доступа в ГИС по SLA (соглашение об уровне качества). Это означает, что платящие за доступ компании будут получать ответ на запрос в реальном времени. Плата берется за уровень сервиса, а не за объем данных, отмечается в документе.

Из концепции также следует, что на полученные деньги государство сможет улучшать собственную инфраструктуру. Доступ к ГИС различных ведомств предлагается осуществлять через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала «Госуслуги». При этом бесплатный доступ компаний к данным ГИС на том уровне качества, который есть на данный момент, сохранится.

Данные из различных ГИС включают, например, сведения о гражданах (например, судимости, аресте имущества и пр.), данные о плановых мероприятиях, о параметрах недвижимости, о зарегистрированных договорах, об обязательной отчетности компаний и так далее. Проблема в том, что необходимая компании ГИС может уйти на плановые работы, и бизнес-процессы, завязанные на работе с этой системой, встанут, объяснил “Ъ” исполнительный директор АБД Алексей Нейман. «SLA же гарантирует бизнесу безотказность работы и высокое быстродействие»,— отметил он.

Директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин считает инициативу АБД в целом правильной, но также видит в ней и ряд рисков. «Хотя и предлагается направлять собранные средства на доработку самих ГИС, государство вполне может потратить их на условные больницы или соцвыплаты, а системами заняться где-нибудь в перспективе, вольно меняя правила игры»,— полагает эксперт. Средства, которые ведомства получат от бизнеса за платный доступ по SLA, пойдут исключительно на модернизацию ГИС, заверил Алексей Нейман. Некоторые ведомства готовы сами работать над своими системами, чтобы повысить доступность данных для бизнеса. Так, Росстат к 2023 году планирует создать аналитическую платформу с «витриной данных» за 719 млн руб.

Однако на фоне чувствительности темы в целом по сбору данных инициатива может вызвать обеспокоенность граждан, предупреждает господин Бегтин. В частности, согласно представленным в октябре результатам опроса РВК и Института национальных проектов, только 30% россиян считают, что данные, собираемые государством, защищены.

Дмитрий Шестоперов, Никита Королев