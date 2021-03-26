В колбасу набиваются инвесторы

AVG Capital Partners Рустема Миргалимова заинтересовался производством колбас в Москве. Структуры фонда интересуются активами одного из старейших игроков на этом рынке — московской ГК «Царицыно», а на первом этапе могут создать на предприятии контрактное производство. Переработчики мяса без собственного сырья сегодня испытывают сложности, отмечают эксперты.

Структуры фонда AVG Capital Partners Рустема Миргалимова интересуются активами производителя колбасных и мясных изделий ГК «Царицыно». Об этом рассказал источник “Ъ” на рынке. По его словам, AVG уже провел due diligence. Об этом также слышал собеседник “Ъ” в инвесткругах. Другой источник “Ъ”, близкий к одной из сторон, говорит, что обсуждается организация контрактного производства на свободных мощностях «Царицыно» из сырья, выпущенного на предприятиях AVG. По его словам, московской компании это позволит дополнительно загрузить площадки, а AVG — даст доступ к московскому рынку. Подробные условия собеседник “Ъ” не раскрыл. Представитель AVG пока воздержался от комментариев. В приемной «Царицыно» на вопросы “Ъ” не ответили.

Основные активы AVG сосредоточены в Башкирии. В числе проектов — ГК «Таврос», которая в 2020 году выпустила 77,2 тыс. тонн свинины в живом весе, заняв 15-е место в рейтинге Национального союза свиноводов с долей 1,6%. Также под управлением фонда — Раевский мясокомбинат, Чишминский сахарный завод и более 120 тыс. га земли в регионе.

«Царицыно», по собственным данным, выпускает более 500 наименований колбас, сосисок, сарделек, паштетов, деликатесов и пр. и входит в двадцатку игроков в России с долей рынка 1,7%. В 2019 году группа сократила выпуск продукции на 16,2%, до 45,47 тыс. тонн. Выручка ОАО «Царицыно» за этот период снизилась на 11,7%, до 4,77 млрд руб., сказано в отечности. Основные акционеры компании — Лена Аленкина и Вячеслав Калугин.

Как считает собеседник “Ъ” на рынке, в рамках контрактного производства AVG может договориться с «Царицыно» о получении фиксированной платы за упаковку продукции. По его словам, «Царицыно» отличает возможность выпускать почти полный ассортимент колбасных изделий, но основное производство группы основано 50 лет назад и довольно изношено. Тем не менее организация контрактного производства может стать первым шагом в возможной сделке по приобретению контроля в компании, рассуждает собеседник “Ъ”.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отмечает, что в 1990-х годах «Царицыно» лидировало на рынке, но в последние годы компания потеряла заметную долю, что и привело к недостаточной загрузке мощностей. По его словам, переработчики, которые не имеют собственной сырьевой базы или достаточных средств для покупки сырья на рынке либо не могут адаптироваться к новым условиям, испытывают сложности. А нехватка средств в том числе мешает развитию дистрибуции, указывает господин Юшин. К примеру, из-за роста стоимости сырья производители колбас просили сети повысить цены в пределах 10% (см. “Ъ” от 16 февраля).

На рынке переработки мяса колбас в последнее время было несколько заметных сделок. Так, связанное с Агрокомплексом им. Н. И. Ткачева (принадлежит семье экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева) ООО «Птицефабрика Акашевская» получило контроль над Медведовским мясокомбинатом в Краснодарском крае. ГАП «Ресурс» стала владельцем производителя колбас «Интегра». А группа «Черкизово» семьи Михайловых договорилась о покупке у финской Atria двух заводов «Пит-Продукт» в Ленинградской области. По словам Сергея Юшина, процессы концентрации и на этом рынке будут продолжаться, а особенное давление будут ощущать средние производители, у которых нет эксклюзивного продукта или продукта в узком сегменте.

Анатолий Костырев