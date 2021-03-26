Концессионеров позвали в парилку

Власти Перми планируют реконструировать Пушкинскую баню в многофункциональный оздоровительный центр с бассейном. Банное направление планируется сохранить и добавить объекту новые функции. Для этого баню планируется передать в концессию. Ранее мэрия через суд добилась расторжения договора аренды объекта со структурами бизнесмена Валерия Япарова. Он эти решения собирается обжаловать в кассации и говорит о возможности реконструировать баню своими силами. Эксперты считают, что муниципальная собственность будет интересна концессионеру лишь при увеличении коммерческих площадей и спектра услуг.



Власти Перми планируют реконструировать здание Пушкинской бани (ул. Пушкина, 64) в многопрофильный оздоровительный комплекс, рассказали „Ъ-Прикамье“ знакомые с ситуацией источники. Проводить реконструкцию планируется, передав объект в концессию. Собеседники пояснили, что концессионер должен будет сохранить банное направление и построить комплекс, где будут оказывать медицинские услуги, а также бассейн. Над передачей объекта в концессию мэрия работает вместе с Агентством инвестиционного развития Пермского края. Параметры проекта реконструкции собеседники уточнить не смогли, но предположили, что для его реализации потребуется строительство нового здания.

Напомним, Пушкинскую баню площадью 2,4 тыс. кв. м почти 15 лет арендовал предприниматель Валерий Япаров, пока в 2017 году суд не признал его банкротом. В ноябре 2018-го двухэтажное здание парильни передали в аренду на пять лет АНО «Спортивно-оздоровительный центр „Энергия“», подконтрольной господину Япарову. Городские власти из-за долгов в ноябре 2020 года в судебном порядке расторгли договор аренды с «Энергией», в марте это решение устояло в апелляции.

О планах властей сдать здание бани в концессию на 25–30 лет стало известно прошлым летом. Также сообщалось, что, кроме ежегодных платежей, инвестор только в помещения парильни должен будет инвестировать 25–35 млн руб. О намерениях создать оздоровительный центр в администрации ранее не говорили.

Вчера в мэрии пояснили, что после вступления в силу решения суда об освобождении помещений АНО «Энергия» городские власти примут меры по выселению арендатора. «По завершении концессии в силу законодательства реконструированное и созданное имущество будет принадлежать городу и находиться в пользовании концессионера»,— отметили в городском департаменте имущественных отношений. В Агентстве инвестиционного развития заявили, что в, соответствии с ФЗ №115 «О концессионных соглашениях», объект соглашения на момент передачи концедентом концессионеру должен быть свободным от прав третьих лиц.

Валерий Япаров сообщил „Ъ-Прикамье“, что намерен обжаловать решение апелляции по расторжению договора с СОЦ «Энергия». Бизнесмен также заявил, что готов сам заняться реконструкцией бани. По его мнению, этот проект можно реализовать не только с помощью концессии, но и в рамках договора аренды. Валерий Япаров отметил, что СОЦ «Энергия» был не против заключить с администрацией мировое соглашение по аренде здания. Напомним, ранее гос­подин Япаров уже собирался реконструировать баню, пристроив к ней медцентр. Разрешение на возведение объекта в 10 этажей и площадью 12 тыс. кв. м было получено в 2011 году, но здание так и не построили. По словам господина Япарова, минувшим летом он ликвидировал объект незавершенного строительства, убрал вбитые сваи и забор.

Депутат гордумы Арсен Болквадзе отметил удачную локацию объекта в центре Перми. «Если у города есть задача сохранить там социальную направленность, то надо сделать так, чтобы инвестору было интересно вкладываться. Без изменения характеристик здания этого достичь невозможно»,— полагает депутат. Если градостроительные условия позволяют увеличить площадь здания, дополнив его медицинскими услугами, приносящими доход концессионеру, то такой проект может быть успешен, считает господин Болквадзе.

Экс-гендиректор и один из основателей медицинской корпорации «Медлайф» Вячеслав Беляев положительно оценил планы властей. По его словам, в городе не хватает современных банных комплексов со SPA- и мед­услугами. «А если это будет большой многофункциональный медцентр, то у меня есть определенные сомнения,— говорит господин Беляев.— В Перми достаточно подобных федеральных и региональных центров, а вот нехватка врачей ощущается серьезно, и при появлении еще одного дефицит кадров станет проблемой».

Евгения Ахмедова