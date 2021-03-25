Мэра Майкопа арестовали на два месяца

Следственное управление СКР по Республике Адыгея предъявило обвинение в вымогательстве мэру Майкопа Андрею Гетманову. Суд по ходатайству следствия поместил чиновника под стражу на два месяца, сообщается на сайте следственного ведомства.

Как ранее сообщал “Ъ”, Андрей Гетманов был задержан на своем рабочем месте 24 марта, по версии следствия, в мае 2018 года он с помощью угроз заставил знакомого предпринимателя обменяться с ним участками под сельхозпроизводство. Бизнесмен отказывался от сделки, так как его участок был дороже на 5 млн руб., однако от главы города, по данным СКР, стали поступать угрозы физической расправы вплоть до убийства. Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Республике Адыгея.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Мэр Майкопа предложил неравный обмен».

Анна Перова, Краснодар