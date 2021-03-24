Первые 100 млн американцев уже получили от правительства чеки на $1400

Вчера вечером президент США Джо Байден объявил о том, что в рамках плана поддержки населения страны (American Rescue Plan) к сегодняшнему дню уже 100 млн американцев получили от правительства единоразовую выплату на сумму $1400.

Финансовая поддержка населению предоставляется в рамках пакета мер по поддержке экономики на фоне пандемии на $1,9 трлн, который был ранее утвержден президентом США. Таким образом, президент Байден выполнил свое обещание, данное на прошлой неделе, провести индивидуальные выплаты в течение десяти дней.

Всего на индивидуальные выплаты правительство выделило $400 млрд. Чек на $1400 может получить гражданин США, зарабатывающий не более $75 тыс. в год, одинокий родитель, зарабатывающий не более $112,5 тыс. в год, или пара, зарабатывающая не более $150 тыс. в год.

Подробнее о пакете помощи американской экономике читайте в публикации “Ъ” «Триллионы на марше».

Алена Миклашевская