FT: AstraZeneca начинает испытание вакцины в виде назального спрея

Оксфордский университет, разрабатывающий вакцину от COVID-19 совместно с AstraZeneca, начал набирать участников для клинического испытания вакцины AZD1222 в виде назального спрея. Об этом со ссылкой на внутреннюю документацию компании сообщает Financial Times.

Первая фаза испытаний будет проведена примерно на 30 взрослых и начнется уже на следующей неделе. Половине участников исследования введут по меньшей мере одну дозу назально, а второй половине — увеличенную дозу. Испытания займут примерно четыре месяца.

Ранее стало известно, что назальную форму вакцины «Спутник V» разрабатывает и российский Центр имени Гамалеи.

В течение последних недель вокруг вакцины AstraZeneca продолжается масштабный скандал. Более 20 стран приостановили применение этой вакцины, после того как у нескольких привитых появились тромбоэмболические осложнения. Разработчики вакцины связь осложнений и действия препарата отрицают. ВОЗ и европейский регулятор призвали не отказываться от препарата и заявили, что доказательств, что осложнения у привившихся вызваны именно вакциной, нет.

Подробнее о скандале — в материале “Ъ” «Отказ от AstraZeneca стал вирусным».

Кирилл Сарханянц