В Москве вакцину «Спутник V» испытают на подростках

В Москве на базе детской городской клинической больницы им. З. А. Башляевой испытают российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» Центра Гамалеи на подростках, написал мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге. По результатам испытаний подростков смогут включить в программу вакцинации, добавил мэр.

«Важно защитить от коронавируса не только взрослых, но и детей. Для этого на базе детской городской клинической больницы им. З. А. Башляевой будут проведены три фазы клинического исследования вакцины ''Спутник V'' для детей в возрасте от 14 до 18 лет. По результатам можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации»,— написал госоподин Собянин.

Также Сергей Собянин сообщил, что от COVID-19 привились уже почти 600 тыс. москвичей. На текущей неделе началось эпидемиологическое исследование устойчивости иммунитета после вакцинации от коронавируса, отметил он. Кроме того, разработана назальная форма «Спутника V», которую можно будет использовать для дополнительной защиты. Помимо этого сегодня, 18 февраля, начались международные клинические исследования вакцины «Спутник Лайт».

За последние сутки в России зарегистрировано 13 447 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, общее число заразившихся с начала пандемии достигло 4 125 598. Умерли за последние сутки 480 человек, всего за время пандемии — 81 926.