Собственники 1,7 тыс. участков под Курском надеются на помощь властей при легализации своих активов

Курскому заповеднику имени Алехина предстоит согласовать документацию собственникам еще 1,7 тыс. участков в селе Кукуевка. Пока одобрена документация лишь 30 домов. Об этом было заявлено жителям поселка во время недавнего визита к ним министра природных ресурсов РФ Александра Козлова.

В ходе мероприятия представители администрации региона заверили граждан, что заседания научно-технического совета заповедника (именно на них учреждение принимает документы по спорным участкам) будут проводится один раз в неделю. «Всю бумажную работу мы берем на себя. Сотрудников, оргтехнику, бумагу - все. Мы готовы выделить заповеднику людей, которые будут оформлять документы. От заповедника только наука требуется, исследование наносится или не наносится вред заповеднику. Раз в неделю заповедник будет согласовывать поступившие заявления»,- заявил губернатор Роман Старовойт (цитата по «Секунда-медиа»). При этом, по его словам, часть земельных участков в Кукуевке, которые оказались в зоне с особыми условиями охраны, будут выкупаться.

Ранее областные власти утверждали, что оформить жилые постройки в буферной зоне заповедника они рассчитывают к сентябрю 2021 года. Проблема регистрации домов и участков деревни Кукуевка возникла после ужесточения режима на границах заповедника в 1988 году. Тогда курский облисполком расширил буферную зону с 1 до 3 км от границ особо охраняемой природной территории. Также он ввел обязательное согласование с заповедником любой хоздеятельности на его территории. В 2009 году земли сельхозназначения были включены в состав Кукуевки, но лишь в январе 2018 года заповедник поставил на кадастровый учет охранную зону, включая спорные земли. После этого региональное управление Росреестра стало отказывать гражданам в регистрации права собственности на жилые дома, построенные в границах охранной зоны.

Подробнее о планах властей по легализации построек в Кукуевке, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий