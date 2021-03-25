Причиной пожара в «Кооператоре Дона» стало несоблюдение техники безопасности при сварке

Пожар в супермаркете «Кооператор Дона» произошел из-за несоблюдения техники безопасности при сварке. Об этом рассказал начальник управления ГО и ЧС Ростова-на-Дону Александр Наумов во время пресс-конференции по теме предотвращение бытовых пожаров и гибели на них людей, которая транслировалась онлайн.

«Причиной стало проведение сварочных работ бесконтрольных, без соблюдения требований при проведении данных работ»,— сказал он.

Напомним, пожар в супермаркете произошел ранним утром 4 февраля. Площадь возгорания составила 600 кв. м. Во время тушения. Во время тушения пожара из дома над магазином были эвакуированы 219 жильцов. Во время происшествия никто не пострадал.

Наталья Шинкарева