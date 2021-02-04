Пожар в супермаркете «Кооператор Дона» полностью ликвидирован

Полная ликвидация пожара в магазина «Кооператор Дона» произошла в 11:14, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области. Площадь пожара составила 600 кв м. В результате происшествия никто не пострадал.

Как ранее писал Ъ, в 3:30 4 февраля на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в супермаркете «Кооператор Дона», который находится на первом этаже жилого девятиэтажного дома на проспекте Ворошиловском 91/1. Когда пожарные прибыли на место, они установили, что горит потолочная часть магазина. В 4:24 пожару был присвоен второй ранг сложности. Пламя было локализовано в 5:58 на площади 600 кв м.

Во время тушения пожара из дома были эвакуированы 219 жильцов. Сейчас они возвращаются в свои квартиры. Пресс-служба администрации Ростова сообщила, что в результате пожара квартиры жильцов дома не были повреждены огнем. Кроме того, в доме уже восстановлена подача электричества.

В тушении были задействованы 27 единиц техники и 91 пожарный. «Сотрудники экспертно-пожарной лаборатории установят причины происшествия»,— пояснили в пресс-службе.

Магазин «Кооператор Дона» работал в Ростове-на-Дону еще с советских времен, а до сегодняшнего дня занимал нишу в премиум-сегменте. Супермаркет можно увидеть на кадрах фильма «Из жизни начальника уголовного розыска», съемки которого проходили в Ростове в 1982 году.

По данным сервиса kartoteka.ru, ООО «Кооператор Дона» было учреждено в 2002 году. Бенефициарами компании являются Александр Шаповалов, Татьяна Черепахина и Екатерина Якубянская. Руководит компанией Александр Шаповалов.

Наталья Шинкарева