Тюменская область вошла в топ-10 популярных направлений туризма с кешбэком

Тюменская область вошла в топ-10 популярный направления туризма с кешбэком, об этом рассказал глава региона Александр Моор во время круглого стола МИА «Россия сегодня».

По словам господина Моора, еще 10 лет назад новость о том, что Тюменская область может стать популярным туристическим направлением была удивительной и в регионе тему туризма воспринимали как второстепенную.

«В Тюмени нет гор, но есть большое подземное море. В 2020 году наблюдалось падение турпотока, но на новогодние праздники купить путевку в санаторий "Сибирь" или в термальный комплекс "Лето-Лето" было невозможно из-за популярности», — рассказал Александр Моор. Он отметил, что особой популярностью комплекс стал пользоваться после визита руководителя Ростуризма Зарины Догузовой. Она рекомендовала россиянам несколько направлений для зимнего отдыха, в ее список попали и горячие источники Тюменской области.

Кроме того Александр Моор отметил, что в регионе заметен «яркий всплеск интереса инвесторов к строительству отелей с термальными комплексами». Губернатор ответил, что в этом направлении региональные власти видят потенциал.

Мария Игнатова