Российский аукционный дом выставит на торги бывшее деревообрабатывающее предприятие в Ленобласти

Российский аукционный дом (РАД) открыл прием заявок на торги по комплексу бывшего деревообрабатывающего предприятия в поселке Пушное Ленинградской области. Начальная цена лота — более 65 млн рублей.

Карточку лота РАД опубликовал 25 марта в своем каталоге. Реализуемое имущество включает в себя шесть зданий (включая котельную и цеха) на земельном участке общей площадью 2,2 га, а также производственное оборудование и инвентарь в количестве 45 единиц. Отмечается, что комплекс в настоящий момент находится в залоге у ОАО «КБ «Мастер-Банк».

Прием заявок на участие в торгах и срок внесения задатка продлится до 19 апреля. Сами торги в формате открытого английского аукциона пройдут 21 апреля.

Ранее “Ъ-СПб” писал о том, что ВТБ выставила на торги здание бывшего головного офиса в центре Петербурга.