ВТБ продает бывшее здание головного офиса в центре Петербурга

ВТБ выставила на торги четырехэтажный особняк 1830 года постройки по адресу Большая Морская, 29. Недвижимость оценена в 252 млн рублей.

Об этом пишет «Деловой Петербург». Продажа проводится в связи с переездом головного офиса банка в деловой квартал «Невская ратуша». По мнению замдиректора Knight Frank St Petersburg Михаила Тюнина, здание общей площадью около 2 тыс. кв. метров из-за сложностей с парковкой и особенностей внутренней планировки не оставляет иного варианта, кроме организации в нем представительского офиса. Также он добавил, что установленная цена «вполне адекватна» с учетом расположения объекта.

Торги пройдут в электронном формате в апреле. В настоящий момент ВТБ также продает свое здание на Лиговском проспекте, 108. Его оценивают в 418 млн рублей.

Ранее Российский аукционный дом выставил на продажу 100% пакет акций АО «Научно-исследовательский институт "Тест"», которому принадлежит офисное здание возле Московского вокзала. Подробнее — в материале “Ъ-СПб” "Росимущество избавляется от офисов"