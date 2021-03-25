В Сургуте возбудили дело в отношении владельца общежития, в котором при пожаре погиб человек

СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК РФ), в отношении владельца сургутского общежития, при пожаре в котором погиб один человек, сообщила пресс-служба СКР.

Инцидент произошел 20 марта на втором этаже дома на ул. Промышленная, 16. По версии следствия, 42-летний местный житель поджог помещения общежития. В результате восемь человек пострадали, один погиб. Следствие возбудило уголовное дело по п. е ч. 2 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство, совершенное общеопасным способом). Подозреваемый задержан и заключен под стражу.

Во время расследования выяснилось, что помещение на втором этаже общежития не соответствовало требованиям пожарной безопасности, говорится в сообщении СКР. В частности, противопожарные средства были в неисправном состоянии, на первом этаже здания располагалось складское помещение с легковоспламеняющимися жидкостями. В связи новыми обстоятельствами возбудили дело в отношении владельца общежития. Расследование продолжается.

Михаил Мананников