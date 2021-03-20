В Сургуте при пожаре в общежитии погиб человек, еще восемь пострадали

В Сургуте (ХМАО) в здании общежития произошел пожар, в результате которого погиб мужчина, а также пострадали еще восемь человек. Установлено, что пожар начался в результате поджога. СУ СКР по ХМАО возбудило уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство, совершенное общеопасным способом). Подозреваемый в поджоге мужчина задержан.

«Установлено, что 20 марта 2021 года около 4 часов 42-летний житель города Сургута совершил поджог помещения общежития ООО "Главснаб", расположенного на втором этаже дома 16 по улице Промышленная. В результате совершенного преступления погиб мужчина, личность которого устанавливается. Кроме того, в результате возникшего пожара пострадало еще восемь человек, проживавших в указанном общежитии. Мужчина задержан по подозрению в совершении преступления, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключение под стражу»,— сообщили в пресс-службе СКР.