Чаще всего доставку еды к поездам заказывают в Тюмени

Федеральная пассажирская компания (ФПК, принадлежит РЖД) произвела 100 заказов по доставке еды к поездам дальнего следования с момента запуска сервиса в границах Свердловской железной дороги (СвЖД), сообщили в пресс-службе СвЖД.

Около 60% от всех заказов пришлось на Тюмень: наибольшим спросом пользуются наборы из супов, салатов, горячих блюд, а также паста и пицца. В Екатеринбурге чаще всего заказывают пиццу и курицу с картофелем, в Сургуте — блюда с северными морепродуктами, красной рыбой. «Пользователи стремятся не только вкусно и разнообразно питаться в поездке, но и открывают для себя новые блюда, узнают популярную в разных регионах кухню»,— отмечают в пресс-службе.

Напомним, услуга доставки питания была запущена в конце января для пассажиров поездов дальнего следования формирования АО «ФПК», которые отправляются или проходят через Сургут, Тюмень и Екатеринбург.

Услуга доставки еды к поезду появилась в 2019 году. Сейчас можно оформить заказ из 38 ресторанов в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ярославле, Новосибирске, Краснодаре, Улан-Удэ, Иркутске, Чите, Челябинске, Хабаровске, Саратове, Петрозаводске, Екатеринбурге, Воронеже, Тюмени, Комсомольске-на-Амуре, Сургуте, Вологде, Красноярске, Иваново, Владивостоке и Уфе.

Ирина Пичурина