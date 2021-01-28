ФПК запустила сервис доставки еды к поездам в Екатеринбурге, Тюмени и Сургуте

Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее предприятие РЖД) запустила сервис доставки еды к поездам, которые отправляются или проходят через Екатеринбург, Тюмень и Сургут, сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги (СвЖД). Оформить заказ можно на сайте РЖД или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», говорится в сообщении. Пассажирам будет представлен список станций по маршруту поезда, на которых доступна услуга доставки. В заказе можно оформить доставку из нескольких ресторанов. Доставку осуществляют курьеры ресторанов, из которых оформлен заказ.

Услуга доставки еды к поезду появилась в 2019 году. Сейчас можно оформить заказ из 38 ресторанов в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ярославле, Новосибирске, Краснодаре, Улан-Удэ, Иркутске, Чите, Челябинске, Хабаровске, Саратове, Петрозаводске, Екатеринбурге, Воронеже, Тюмени, Комсомольске-на-Амуре, Сургуте, Вологде, Красноярске, Иваново, Владивостоке и Уфе.

Михаил Мананников