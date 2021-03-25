Кубань на втором месте по количеству заявок на кредитование по программе ФОТ 3.0

Краснодарский край оказался на втором месте в России по количеству заявок на получение льготного кредита по программе «Фонд оплаты труда 3.0», об этом со ссылкой на слова главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова пишет ТАСС.

Больше всего заявок поступило от субъектов малого и среднего предпринимательства Москвы – 11% от общего числа, на Кубань приходится 5,7% заявок, следом идет Санкт-Петербург – 5,5%.

По данным на 23 марта, всего от российского бизнеса поступило почти 13 тыс. заявок на общую сумму более 20 млрд руб. Банками уже одобрено 2,3 тыс. заявок на 9 млрд руб.

Льготные кредиты под 3% годовых выделяются субъектам МСП из отраслей, наименее восстановившихся от кризиса. В период действия кредитного договора заемщик должен сохранить численность персонала на уровне 90%. «ФОТ 3.0» пришел на смену предыдущей льготной программы «ФОТ 2.0», со ставкой 2% годовых. 1 марта премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении около 7,7 млрд руб. на льготную кредитную программу для бизнеса «ФОТ 3.0».

Как писал “Ъ-Кубань”, «Кубань Кредит» и минэкономразвития РФ подписали соглашение о сотрудничестве по государственной программе льготного кредитования на восстановление предпринимательской деятельности ФОТ 3.0. Установленный кредитный лимит для этого банка составляет 1 млрд руб.

Андрей Ульченко