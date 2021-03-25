Кубанский банк присоединился к госпрограмме ФОТ 3.0

«Кубань Кредит» и минэкономразвития РФ подписали соглашение о сотрудничестве по государственной программе льготного кредитования на восстановление предпринимательской деятельности ФОТ 3.0 (Фонд оплаты труда), сообщается в пресс-релизе финансовой организации. Установленный кредитный лимит для этого банка составляет 1 млрд руб.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели из наиболее пострадавших отраслей экономики, а также некоммерческие организации, ранее получившие кредиты на возобновление деятельности, могут оформить заем до 1 июля 2021 года. Срок кредитования – до 12 месяцев под 3% годовых. В первые полгода заемщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Одно их условий получения данного продукта: заемщик должен сохранить не менее 90% численности сотрудников.

«Считаю, что эта мера окажет существенное влияние на полное восстановление бизнес-активности и развитие экономики в южных регионах России», - сообщил заместитель председателя Правления Банка Александр Калинич.

Андрей Ульченко