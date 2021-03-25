Депутат Пермской думы покинул ЛДПР

Депутат Пермской думы от ЛДПР Илья Лисняк написал заявление о выходе из партии. Об этом депутат сообщил на своей странице в Instagram. «Прошла любовь, многие партийные инициативы последнего года так и не стали мне близки, а оставаться в партии „по инерции“ никакого смысла не вижу»,— пишет Илья Лисняк. Он добавил, что планирует сохранить мандат депутата думы, а также намерен участвовать в выборах в новый созыв представительного органа. Господин Лисняк не сообщил, от какой партии планирует выдвигаться на выборы.

Координатор реготделения ЛДПР Олег Постников назвал решение Ильи Лисняка осознанным выбором. По словам координатора, решение о выходе из партии будет рассмотрено высшим советом ЛДПР. Господин Постников добавил, что ЛДПР «может забрать мандат депутата», если Илья Лисняк вступит в другую партию. «Илья Николаевич говорит, что не намерен сдавать мандат. Но в ЛДПР убеждены, что поскольку мандат принадлежит партии, то его передача была бы логичной. И юристы Центрального аппарата ЛДПР уже изучают возможность передачи мандата другому партийцу»,— поясняет координатор.

Илья Лисняк является самым молодым депутатом Пермской думы. Он был избран в гордуму по партсписку ЛДПР в 2016 году.