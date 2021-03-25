В Алтайском крае появился первый округ без сельсоветов

Депутаты заксобрания Алтайского края в окончательном втором чтении приняли закон, согласно которому объединили в одно муниципальное образование девять сельсоветов, входящих в состав Залесовского района.

«Проект закона предусматривает объединение всех муниципальных и административно-территориальных образований Залесовского района и создание в результате такого объединения вновь образованного муниципального образования Залесовский муниципальный округ. Административным центром вновь образованного муниципального образования предлагается определить село Залесово»,— говорится в пояснительной записке.

Срок формирования новых органов местного самоуправления — до 1 января 2022 года.

Отмечается, что инициатором объединения стал Залесовский райсовет депутатов, которых поддержали «население и представительные органы большинства объединяемых сельских поселений и муниципального района».

Соответствующая форма административного устройства возникла в 2019 году после внесения поправок в федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

Юлия Сасевич