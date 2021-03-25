СБУ обвиняет членов движения Медведчука в посягательстве на целостность Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что проводит следственные действия в рамках уголовного дела о служебном подлоге против членов общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктора Медведчука. Им вменяют содействие проведению референдума в Крыму в 2014 году и фиктивную ликвидацию ячеек на полуострове после его присоединения к России. Члены движения могут быть фигурантами дела о госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины.

«Решается вопрос о предъявлении участникам подозрений по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 111 (государственная измена)»,— указано на сайте СБУ.

По сообщению службы, члены «Украинского выбора» в Крыму входили в «незаконные избирательные комиссии и участки», поддерживали «оккупационные органы власти», захватывали административные здание органов власти Украины и участвовали в деятельности организации «Самооборона Крыма». СБУ утверждает, что организаторы «Украинского выбора» имитировали ликвидацию ячеек в Крыму и не оформляли ее в соответствие с законом вплоть до 2017 года.

Обыски начались в офисах «Украинского выбора» в Киеве и Днепре, сообщал ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее «Украинская правда» со ссылкой на источник сообщала, что господина Медведчука опросили по делу о государственной измене. Издание сообщало, что в рамках дела изучаются факты о разговорах Виктора Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова. Пресс-секретарь господина Медведчука Олег Бабанин сообщал, что он не располагает информацией о допросе.