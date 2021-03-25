В России началось производство вакцины «КовиВак»

Производство третьей российской вакцины от коронавируса «КовиВак» началось на площадке Центра имени Чумакова, сообщается на сайте Минобрнауки. Старт производству дал глава ведомства России Валерий Фальков. Максимальная стоимость вакцины составит 4,33 тыс. руб.

«Валерий Фальков осмотрел производственные корпуса центра, после чего лично запустил упаковку первой партии ампул вакцины с маркировкой 0001. Таким образом третья российская вакцина выходит в гражданский оборот и в ближайшие дни появится в регионах»,— говорится в сообщении. Центр намерен производить до 10 млн доз вакцины «КовиВак» в год, отмечает Минобрнауки. Препарат выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения.

ФАС согласовала предельную отпускную стоимость вакцины на уровне 4,33 тыс. руб., говорится в решении службы. Речь идет о 10 ампулах суспензии объемом 0,5 мл. В цену включены в том числе логистические расходы в размере 128,85 руб.

«КовиВак», в отличие от двух других уже зарегистрированных вакцин — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», является цельновирионной вакциной, то есть содержит в себе цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2, а не его части.

Вакцина была зарегистрирована 20 февраля. Помимо нее в России одобрены «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» разработки новосибирского центра «Вектор».

В чем главное отличие препарата «КовиВак» от двух других — в материале “Ъ FM”.