Глава Сысерти выдвинулся на праймериз «Единой России» в свердловское заксобрание

Глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских подал документы для участия в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов для партсписка в заксобрание Свердловской области.

Участие в праймериз господин Нисковских рассматривает в качестве способа получения оценки своей работы на посту главы муниципалитета. «Для меня важно слышать мнение жителей относительно того, правильно ли мы ведем работу над развитием территорий, а также послушать, что еще необходимо сделать в будущем. Мои полномочия через год истекают, мне важно понять, насколько население готово меня поддерживать»,— пояснил Дмитрий Нисковских. По его словам, «одобрение жителей» будет означать «возможность дальнейшего продолжения работы в качестве главы городского округа».

Напомним, дума Сысерти избрала Дмитрия Нисковских, который на тот момент занимал пост министра инвестиций и развития Свердловской области, на должность главы муниципалитета в сентябре 2017 года. Его полномочия истекут в 2022 году.

Как писал ранее “Ъ-Урал”, для переизбрания в региональный парламент некоторые оппозиционные депутаты готовы принять участие в предварительном голосовании «Единой России».

Подробнее об этом — в материале «Оппозиция слилась в "Единую Россию"»

Анастасия Реутова