«Маяк» реконструирует усадьбу купца Михаила Нурова в Екатеринбурге

Корпорация «Маяк» намерена реконструировать и благоустроить территорию усадьбы купца Михаила Нурова, располагающейся по адресу улица Чапаева,1 в Екатеринбурге. Об этом сообщила вице-президент компании Марина Сухановская на online-конференции ИД «КоммерсантЪ-Урал» в рамках марафона «Инвестиционная экосистема. Региональный аспект».

На территории объектов усадьбы планируется развивать арт-кластер, который объединит музыкальные и фото-студии, художественные мастерские и другие помещения для занятий творчеством. «Одно из важнейших направлений корпорации "Маяк" — сохранение и вовлечение в хозяйственный оборот объектов культурного наследия, которые принадлежат нам на правах собственности. Один значимых проектов — объект регионального значения — усадьба купца Михаила Нурова, включая территорию сада и спуска к реке. Наша цель — создать вокруг нашего объекта полноценную развивающуюся социально-экономическую среду»,— подчеркнула госпожа Сухановская, добавив, что создание кластера происходит в сотрудничестве с общественными организациями Екатеринбурга и министерством инвестиционного развития Свердловской области.

Как рассказал “Ъ-Урал” вице-президент корпорации Олег Мошкарев, пока в качестве арт-кластера планируется задействовать только этот объект культурного наследия. При этом снимать помещения смогут также арендаторы, не имеющие отношения к занятиям творчеством.

Усадьба была построена в первой половине XIX века, Михаил Нуров являлся ее владельцем в 1831-1880 годах. От усадьбы сохранились сад, угловой одноэтажный дом, двухэтажный флигель и ограда, а также двухэтажная каменная хозяйственная постройка во дворе. Корпорация «Маяк» приобрела объекты в собственность более 10 лет назад.

Напомним, ранее «Маяк» начал снос находящегося в собственности корпорации конструктивистского здания Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ), которое эксперты отказались признавать объектом культурного наследия (ОКН).

Ирина Пичурина