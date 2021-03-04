Конструктивистское здание на Декабристов отказались признавать памятником архитектуры

Конструктивистское здание Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ) на Декабристов, 20 отказались признавать объектом культурного наследия (ОКН). Информацию об этом “Ъ-Урал” подтвердили в Управлении госохраны объектов культурного наследия. Напомним, здание находится в собственности Корпорации «Маяк». Компания приступила к его сносу еще в январе, общественники выступили против и заявляли, что есть документы, доказывающие, что оно уже внесено в список выявленных ОКН.

«Градоформирующая ценность рассматриваемого здания отсутствует. Здание не обладает выдающимися архитектурно-художественными элементами и архитектурно-строительными конструкциями. Критерии исторической ценности рассматриваемого объекта прослеживаются в недостаточном объеме», — следует из официального заключения специалистов.

Как рассказал “Ъ-Урал” вице-президент корпорации Олег Мошкарев, демонтаж здания и уборку мусора завершат до конца марта, возможно даже раньше. На сегодняшний день снесена уже большая часть здания. Что касается проекта будущего объекта, который планируют возвести на этом месте, то он еще находится в работе. Отметим, что на Декабристов планируется строительство жилого дома, причем его высотность может быть снижена до 57 метров из-за РТРС.

Здание ПРОМЭКТа (Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума) построено в 1929 году в стиле конструктивизма. Объект находится в центральной части города рядом с парком имени Павлика Морозова. На протяжении более десятка лет принадлежит строительной корпорации «Маяк», основанной Владимиром Коньковым. В последние годы здесь работал деловой центр. Как объяснили в компании, причиной для решения о сносе здания стало его плохое состояние.

В конце января судебные приставы приостановили снос здания по решению суда, но в феврале корпорация устранила нарушения и продолжила снос. Позже суд в Екатеринбурге снял запрет на снос конструктивистского здания.

Мария Игнатова