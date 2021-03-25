В Самаре чиновников и депутатов проверят на наркотики

Тестирование на наркотики среди работников органов власти и депутатов предложил провести губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Свою инициативу он озвучил на заседании региональной антинаркотической комиссии. Об этом сообщает правительство Самарской области.

«Давайте всех чиновников областного правительства протестируем, депутатам губернской думы предложим. Это тоже и пропаганда, и показатель того, что нужно следить, в том числе, и за трудовыми коллективами. Что называется, начнем с себя»,– цитируются в сообщении слова главы региона.

Также Дмитрий Азаров предложил пройти тестирование журналистам. Кроме того, он высказал надежду, что к этой процедуре подключатся родители несовершеннолетних, которые ранее выступали против нее.

В декабре минувшего года по подозрению в приготовлении к незаконному сбыту наркотиков в крупном размере (ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) был задержан депутат Советского райсовета Самары Денис Штейн. По версии следствия, подозреваемый приобрел для сбыта не менее 311,05 г мефедрона.

Денис Штейн содержится под стражей. Он пытался оспорить свой арест в областном суде, но безуспешно.

Георгий Портнов