В Самаре депутат Денис Штейн не смог оспорить свой арест

Депутат Советского райсовета Самары Денис Штейн останется под стражей до 7 апреля текущего года. Так постановил Самарский областной суд, не изменив решение суда Октябрьского района Самары о продлении ареста парламентария. Об этом “Ъ” рассказали в пресс-службе облсуда.

Денис Штейн был задержан по подозрению в приготовлении к незаконному сбыту наркотиков в крупном размере (ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) в декабре минувшего года. По версии следствия, подозреваемый приобрел для сбыта не менее 311,05 грамма мефедрона.

Тогда же Денис Штейн заявил, что невиновен в преступлении. По его словам, случившееся является «подставой», а наркотики ему подкинули.

Георгий Портнов