В Самаре согласованы поправки в планировку земли под новую станцию метро

Власти Самарской области утвердили документ по внесению корректировок в проект планировки территории от станции метро «Алабинская» до станции «Самарская». Они входят в первую очередь строительства метрополитена. Распоряжение первого вице-губернатора – председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова опубликовано на портале правовой информации.

Ранее сообщалось о том, что завод «Метровагонмаш» провел капитально-восстановительный ремонт шести вагонов самарского метрополитена. А в марте прошлого года предприятие поставило новый поезд для самарского метрополитена.

Самарский метрополитен начал свою работу 26 декабря 1987 года. Первая очередь подземки включала в себя четыре станции. В настоящий момент метрополитен состоит из одной линии и насчитывает десять станций. Последняя по счету станция – «Алабинская» – была открыта 1 февраля 2015 года.

Георгий Портнов