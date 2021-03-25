Адвокаты отстояли право на защиту

Адвокаты бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева Яков Шейнин и Сергей Голованюк оправданы по уголовному делу о воспрепятствовании осуществлению правосудия. По версии следствия, защитники оказывали давление на руководителя МУП «Дороги Владивостока», чтобы тот отрицал ущерб, причиненный предприятию в результате сотрудничества с подконтрольными семье градоначальника компаниями. По итогам процесса экс-мэр был приговорен к 15 годам лишения свободы за коррупцию. Адвокаты настаивали на своей невиновности.

Сегодня Центральный районный суд Хабаровска вынес решение по делу адвокатов Шейнина и Голованюка (адвокатское бюро «Высоцкий, Шейнин и партнеры»).

Защитникам экс-мэра Владивостока вменялось в вину воспрепятствование осуществлению правосудия (ч. 1 ст. 294 УК РФ). По версии следствия, в ходе рассмотрения Тверским районным судом Москвы уголовного дела в отношении Игоря Пушкарева его защитники убеждали директора муниципального предприятия «Дороги Владивостока» Алексея Ворошилова «заявить об отсутствии ущерба» МУП. https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_25/mass-media/news?item=53156358

Господа Шейнин и Голованюк настаивали на своей невиновности. «Мои действия были направлены на продолжение участия в судебных заседаниях по уголовному делу Игоря Пушкарева, представителя потерпевшего — МУП "Дороги Владивостока", которому предстояло выступить в судебных прениях. На стадии предварительного следствия иные представители этого потерпевшего выражали мнение об отсутствии ущерба, такой же позиции придерживался представитель потерпевшего в суде. Его мнение, основанное на оценке доказательств по делу, обвинение пытается представить как ложные показания и вмешательство в деятельность судьи, что свидетельствует о неправильном понимании и применении уголовного закона органом предварительного следствия»,— заявил господин Шейнин «Адвокатской газете».

Прокуратура Приморья добилась переноса рассмотрения уголовного дела адвокатов Шейнина и Голованюка, подсудное Ленинскому райсуду Владивостока, в другой регион. Под сомнение объективность приморской Фемиды надзорное ведомство поставило на том основании, в частности, что господин Шейнин длительное время является членом квалификационной комиссии при Адвокатской палате Приморского края, в состав которой входят и судьи. Соответственно, полагали прокуроры, адвокат находится в доверительных отношениях с представителями судейского корпуса.

В ходе процесса прокуратура заявила, что вина подсудимых полностью доказана и запросила в качестве наказания штрафы: для Якова Шейнина в размере 120 тыс. руб., для Сергея Голованюка — 100 тыс. руб. Впрочем, за истечением (в декабре прошлого года) срока давности преступления прокурор просил освободить адвокатов от наказания.

Судья Андрей Подолякин тем не менее согласился с доводами защиты и оправдал господ Шейнина и Голованюка.

«Вопрос об обжаловании решения суда решится после получения мотивированного приговора»,— сказала “Ъ” старший помощник прокурора Приморья Виолетта Дорожкина.

Напомним, 9 апреля 2019 года Тверской районный суд Москвы признал виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 290, 291, 204, 285 УК РФ (получение и дача взятки, посредничество в этом, коммерческий подкуп и злоупотребление должностными полномочиями), экс-мэра Пушкарева, его брата Андрея, ранее возглавлявшего группу компаний «Востокцемент», и экс-главу МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова. Бывший градоначальник был приговорен к 15 годам строгого режима, его брат, инвалид — к 8 годам условно, а Лушников получил 10-летний срок. Все трое также должны заплатить штраф по 500 млн руб.

Алексей Чернышев, Владивосток