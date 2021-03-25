Премьер Японии пообещал договориться с Россией по Курилам

Япония хочет решить вопрос о принадлежности Южных Курил через диалог с Россией на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года, заявил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга. Согласно этой декларации, Москва может рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако мирный договор между двумя странами до сих пор не заключен.

«Решить нерешенную 70 послевоенных лет проблему непросто, но я намерен, основываясь на базовой позиции, приложить к этому все силы»,— сказал господин Суга на слушаниях в парламенте (цитата по «РИА Новости»).

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги подтвердил готовность Токио продвигать совместную экономическую деятельность с Москвой на Курилах. «По каждому из проектов проводятся встречи специалистов и рабочих групп в режиме онлайн»,— сказал он.

В феврале Ёсихидэ Суга выступил с видеообращением на ежегодном Общенациональном митинге за возвращение северных территорий (Южных Курил). Он выразил сожаление в связи с тем, что мирный договор с Россией так и не был подписан, и заявил, что будет продолжать переговоры с Москвой.

Япония оспаривает суверенитет России над островами Южной курильской гряды (Итурупом, Кунаширом, Шикотаном и группой островов Хабомаи), что является основным препятствием для подписания мирного договора. Под контроль России острова подпали после Второй мировой войны: в августе-сентябре 1945 года они были заняты советскими войсками, а 2 февраля 1946-го официально включены в состав СССР.

О подходе премьера Японии к мирному договору — в материале “Ъ” «Из генсеков в премьеры».