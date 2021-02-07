Премьер Японии выразил сожаление в связи с отсутствием мирного договора с Россией

Премьер Японии Ёсихидэ Суга выступил с видеообращением на ежегодном «Общенациональном митинге за возвращение северных территорий» (Южных Курил). Он выразил сожаление в связи с тем, что мирный договор с Россией так и не был подписан, и заявил, что будет продолжать переговоры с Москвой, опираясь на договоренности, достигнутые в 2018 году в Сингапуре.

«Ситуация, когда, несмотря на то что после войны прошло 75 лет, проблема северных территорий так и не решена, а между Японией и Россией так и не заключен мирный договор, вызывает большое сожаление»,— сказал господин Суга (цитата по «РИА Новости»). Он напомнил о телефонном разговоре в сентябре 2020 года с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран договорились продолжать переговоры по вопросу мирного договора.

Господин Суга вчера, 4 февраля, пообещал приложить все усилия для того, чтобы хотя бы на полшага приблизиться к решению проблемы «северных территорий». Он сказал об этом в ходе прений в бюджетной комиссии национального парламента.

Япония оспаривает суверенитет России над островами Южной курильской гряды — Итурупом, Кунаширом, Шикотаном и группой островов Хабомаи. Это основное препятствие для подписания мирного договора. Под контроль России острова подпали после Второй мировой войны: в августе-сентябре 1945 года они были заняты советскими войсками, а 2 февраля 1946-го официально включены в состав СССР.

О подходе премьера Японии к мирному договору — в материале “Ъ” «Из генсеков в премьеры».