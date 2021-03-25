«Не нужно давать повод»

Попытка отобрать бизнес — “Ъ” через правозащитника Марину Литвинович сумел задать несколько вопросом арестованному главе фармацевтической компании «Биотэк» Борису Шпигелю. Он проходит по делу о взятках губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. По словам предпринимателя, он очень серьезно болен. Свой арест экс-сенатор связывает с попыткой взять под контроль его компанию. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает такое развитие событий типичным для подобных ситуаций.

История, к сожалению, для России неновая. Можно даже сказать, что это по-своему классика. Бизнесмен находится в СИЗО, очень плохо себя чувствует, говорит, что невиновен, а задержан исключительно за политику, точнее, у него пытались «отжать бизнес». Он отказался и попал под силовой пресс.

Борис Шпигель, наверное, действительно, болен, по крайней мере, из здания суда его выносили на носилках — так притворяться сложно. Что касается всего остального, предприниматель утверждает, что к нему пришел некий сотрудник из органов и предложил покровительство. Получив отказ, обещал неприятности, что собственно и случилось. Шпигель заявил “Ъ”: «Вы ведь знаете, весь фармацевтический бизнес сейчас находится под теми или иными силовиками, и только “Биотэк” ни под кем не был. Я был свободен, и вот они просто решили забрать его. Я отказался делиться бизнесом в том разговоре и отказался от “крыши”».

По словам бизнесмена, этот же сотрудник его потом арестовывал в аэропорту, а затем посещал в изоляторе. Глава компании «Биотэк», экс-сенатор Борис Шпигель вместе с бывшим губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым проходят по делу о коррупции в регионе. Естественно, виновным себя ни тот, ни другой не считают, хотя факт подаренных дорогих часов оба признают. Как известно, виновность определяет только суд, равно как и факт вымогательства — если таковой имел место, по идее, он должен быть рассмотрен органами.

Теперь возвращаемся к началу — ситуация довольно типичная: за рубежом и, в частности, в Лондоне проживает немало бывших и настоящих граждан России, которые утверждают, что бежали от произвола властей. Однако, скажем так, есть некоторые основания полагать, что не все из них искренни в своих утверждениях. В подтверждение этому есть и материалы дел, и многочисленные расследования СМИ. И, кстати говоря, многие из указанных фигурантов, несмотря на очень серьезные обвинения и объявление в розыск, каким-то странным образом ускользали от всевидящего ока российской правоохранительной системы и чудом просачивались за границу.

Есть универсальная фраза — не нужно давать повод. Борис Исакович Шпигель не выглядит несведущим человеком, чтобы не знать очевидного: дорогие подарки чиновникам — серьезное подозрение на взятку. Мы же хорошо знаем, что крепкая дружба между большим начальником и бизнесменом, подкрепленная щедрыми дарами, нередко сопровождается еще и общими коммерческими интересами. И это тоже для современной России не новость. Есть и другая формула, естественно, неофициальная, однако тоже общеизвестная, о чем много пишут и говорят. Суть состоит в том, что к любому серьезному предпринимателю могут прийти и что-то попросить. Отказаться можно, но далее наступит то, о чем наглядно повествует Борис Шпигель. И подобного развития событий, он как человек опытный также, наверное, не мог не предвидеть.

А что уж там произошло на самом деле, вероятно, мы никогда и не узнаем. Можно только еще раз повторить: по закону следует написать соответствующее заявление о вымогательстве, и пусть органы рассмотрят. Но опять же при этом желательно быть кристально чистым предпринимателем, чтобы не было повода говорить — мол, он таким образом выстаивает линию защиты.

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Хотя, конечно, держать тяжелобольного человека под стражей все-таки негуманно. А чтобы избежать подобных инсинуаций, должна быть прозрачность власти в целом и правоохранительной системы в частности. Но даже в такой ситуации закон нарушать все-таки не следует.