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В гордуме Ижевска одобрили сокращение подразделений администрации муниципалитета

На сегодняшней сессии гордумы Ижевска внесли изменения в структуру городской администрации. Так, количество подразделений сократят с 28 до 23. Это позволит снизить численность сотрудников с 913 до 647.

Напомним, что ранее о новом витке административной реформы “Ъ-Удмуртия” рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев. Он подчеркнул, что сокращения будут в основном во вспомогательных структурах. К ним относятся управление бухгалтерского учета и отчетности, управление документационного обеспечения, организационное управление, управление информатизации и хозяйственный отдел.

Подробности читайте в материале «Главная задача — не потерять управляемость в погоне за красивыми цифрами».

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