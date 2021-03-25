S7 Airlines анонсировал летнее расписание из Липецка

В летнем расписании S7 Airlines появятся прямые регулярные рейсы из Липецка в города на побережье Черного моря: Симферополь, Сочи и Анапу, сообщила пресс-служба S7. Из Липецка перелеты планируется начать с 28 апреля в Сочи, они будут осуществляться по средам и воскресеньям. С 29 апреля S7 Airlines по понедельникам и четвергам будет летать в Симферополь. По четвергам и субботам также с 29 апреля— в Анапу. Полеты будут выполняться на воздушных судах типа Airbus А319.

Также летняя летная программа анонсирована перевозчиком из Иваново, Кургана, и Пскова. Авиабилеты на новый рейс уже в продаже. В 2020 году рейсами S7 Airlines воспользовалось более 12,3 млн пассажиров.

Ирина Лобанова