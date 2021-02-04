2020 год завел в пике

На днях Росавиация опубликовала итоги 2020 года по перевозкам воздушных гаваней большинства регионов РФ. Ежегодный прирост пассажиропотока в аэропортах Черноземья в период пандемии сменился отрицательными показателями. Рост в перевозках продемонстрировала лишь Курская область — на 48%. Воронежский аэропорт при планах достижения 1 млн пассажиров в 2020 году «упал» до 444,8 тыс., на 48%. По мнению экспертов, это еще «оптимистичные» показатели в мировой практике авиаперевозок 2020 года и не обрушит аэропортовый бизнес. Впрочем, снижение пассажиропотока и сдержанный прогноз по его восстановлению могут отсрочить планы по реконструкции воздушных гаваней в регионах.

По данным Росавиации, большинство аэропортов Черноземья в 2020 году уменьшили показатели перевозок пассажиров. Так, воронежский международный аэропорт имени Петра Первого, собиравшийся по итогам 2020 года нарастить пассажиропоток до 1 млн человек, снизил этот показатель на 48% по сравнению с 2019-м — до 444,846 тыс. пассажиров. По итогам позапрошлого года аэропорт, напомним, обслужил 853,6 тыс. пассажиров, увеличив показатель на 11,5% по сравнению с 2018-м. Лучшим месяцем по объему авиаперевозок для предприятия в этот раз оказался август — 59,39 пассажира. Худшим — апрель — 1654 пассажира.

Белгородская воздушная гавань по итогам 2020 года обслужила 252,953 тыс. человек, сообщила Росавиация. Это на 46% меньше, чем в 2019-м — 468,672 тыс. пассажиров. Максимальное число перевозок аэропорт осуществил в январе минувшего года — 30,337 тыс., минимальное — в апреле (1232). Аэропорт Тамбов в 2020 году обслужил 14,51 тыс. пассажиров. Это на 21% меньше, чем годом ранее (18,4 тыс.). Наименьший пассажиропоток за год был продемонстрирован в декабре (343 человека). «Провальными» месяцами оказались также апрель (1654 пассажиров) и май (4825 пассажиров). Максимально успешным — август (59,39 тыс. пассажиров).

Данные по Липецкому аэропорту Росавиация не опубликовала. В воздушной гавани “Ъ-Черноземье” не смогли оперативно предоставить информацию по пассажиропотоку.

Единственным в Черноземье, нарастившим показатели перевозок, оказался курский аэропорт. В 2020 году его пассажиропоток составил 56,248 тыс. человек — на 48% больше, чем в 2019-м. Тогда его пассажиропоток составил 38,161 тыс. человек. По данным администрации региона, в 2020 году из курского аэропорта было совершено 1,1 тыс. рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Анапу, Сочи и Симферополь.

В целом по итогам минувшего года аэропорты РФ обслужили порядка 69,2 млн человек, следует из данных Росавиации. Это на 46% меньше, чем в 2019 году, — 128,1 млн человек. Таким образом, пандемия коронавируса вернула показатели гражданской авиации на уровень 2011 года, когда было обслужено 64,1 млн человек.

Падение пассажиропотока в 2020-м произошло на фоне планов по развитию региональных воздушных гаваней. Наиболее перспективной в этом плане остается реконструкция воронежского аэропорта. Начало строительства нового терминала общей площадью 19 тыс. кв. м анонсировано на лето 2021 года. Параллельно планируется удлинить взлетно-посадочную полосу на 200 м. Первая очередь строительства рассчитана на 1,5 млн пассажиров в год, вторая — более чем на 2 млн.

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров называет очевидной ситуацию по снижению пассажиропотока в аэропортах Черноземья. Во многих городах страны аналогичные показатели, отмечает эксперт. Однако он напомнил и о взрывном росте пассажиропотока в курортных городах, например в Сочи, где цифры превысили показатели олимпийского года. Существенно на аэропортовом бизнесе, по мнению господина Гусарова, пандемия не скажется: он довольно гибкий и высокомаржинальный.

«Плохо придется тем, кто уже вложился в развитие инфраструктуры, взяв кредиты», — уточнил эксперт. По его мнению, очевидна отсрочка планов по реконструкции черноземных воздушных гаваней: «Модернизация терминалов ведется с расчетом на перспективный пассажиропоток с опережением на два-три года». А восстановление прошлогодних показателей в текущем году не предвидится. «2021 год, по ожиданиям аэропортов, будет не лучше 2020-го», — добавил Роман Гусаров. Впрочем, он допускает, что планы в отношении воронежского аэропорта, реконструкцией которого занимается холдинг «Новапорт», могут не отодвинуть: «Холдингу проще перераспределять инвестиции между своими объектами».

Ирина Лобанова