В Красноярском крае экс-министра природных ресурсов наказали условно за превышение полномочий

В Красноярске завершился суд над бывшим министром природных ресурсов и экологии регионального правительства Еленой Вавиловой, которая обвинялась в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, чиновница якобы для достижения высоких показателей эффективности министерства незаконно предоставила подконтрольному госпредприятию «Красноярсклес» лесные насаждения под видом обеспечения госнужд. В последующем лес был продан третьим лицам для заготовки древесины без заключения договоров аренды участков, а вырученные средства направлены на финансирование текущей деятельности предприятия.

«Из федеральной собственности выбыл лес в объеме свыше 69 тыс. куб. м, расположенный на землях лесного фонда РФ площадью порядка 450 га, а население было ограничено в праве пользования указанными лесными ресурсами»,— рассказали в прокуратуре края.

Уголовное дело рассматривалось в Центральном райсуде, который назначил экс-министру три года условно с аналогичным испытательным сроком. Бывшего главу «Красноярсклеса» Вячеслава Жгуна суд признал виновным в пособничестве в превышении полномочий (ст. 33, ч 2 ст. 286 УК РФ) и приговорил его к двум годам условно.

Илья Николаев