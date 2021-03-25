МВД Франции запретило собираться группами более шести человек

Министерство внутренних дел Франции в связи с пандемией коронавируса ввело запрет собираться вне помещений группами более шести человек. С начала пандемии в стране выявили 4,2 млн зараженных COVID-19, более 92 тыс. умерли.

Телеграмму о новых ограничениях префектам направил глава МВД Жеральд Дарманен. В его распоряжении сказано, что запрет касается всей территории Франции, сообщает Franceinfo. МВД также планирует провести информационные акции в прессе и социальных сетях, чтобы напомнить французам об их ответственности.