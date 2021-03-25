Melon Fashion Group

Основана в 2005 году как ОАО «Мэлон Фэшн Груп» на основе швейной фабрики «Первомайская заря» в Санкт-Петербурге. Исходно в портфель ритейлера входили два бренда — Zarina и Befree. В 2009 году к ним добавился Love Republic, в 2019 году — Sela. Под управлением группы находится более 800 магазинов в 188 городах России и еще четырех стран СНГ. Общая торговая площадь — около 200 тыс. кв. м. По данным последнего опубликованного отчета компании, в 2019 году основная доля закупок ритейлера приходилась на Китай (86%). Выручка за 2019 год — 22,99 млрд руб., чистая прибыль — 1,56 млрд руб. 69,7% продаж пришлось на собственную розничную сеть, 20,8% — на онлайн-продажи, 9,5% занял франчайзинг. Крупнейшие акционеры: шведские Eastnine AB (36%) и MFG Intressenter AB (11,2%), кипрская I.G.M. Manufactrust Limited (35,5%), а также генеральный директор компании Михаил Уржумцев (6,1%). Головной офис находится в Санкт-Петербурге. Штат — 5,3 тыс. сотрудников.