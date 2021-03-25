Самовыдвиженцы вышли из моды

Кандидаты в губернаторы от «Единой России» (ЕР) в этом году не пойдут на выборы самовыдвиженцами. Об этом “Ъ” заявил замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов. В 2019 году такой статус имели 6 из 16 провластных кандидатов, а в 2020-м — 4 из 18. В этом году среди глав регионов, которым предстоят выборы, беспартийный только один — тульский губернатор Алексей Дюмин, а врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев представляет ЛДПР. Изменения регионального законодательства для допуска на выборы самовыдвиженцев тоже не предполагается: например, в среду соответствующий законопроект отклонил парламент Тувы.

Законопроект, предоставляющий самовыдвиженцам возможность участвовать в выборах главы Тувы, внесла фракция ЛДПР в Народном хурале республики. Для регистрации кандидату необходимо будет заручиться поддержкой не менее 0,5% избирателей региона. Кроме того, либерал-демократы предложили снизить уровень так называемого муниципального фильтра (количество подписей муниципальных депутатов в поддержку кандидата) до минимальных 5%. Сейчас в выборах главы Тувы могут участвовать только кандидаты от политических партий, а муниципальный фильтр составляет 9%. ЛДПР контролирует 2 места из 31 в тувинском парламенте, остальные 29 — «Единая Россия».

19 сентября в Туве и еще 8 регионах России (в Белгородской, Пензенской, Тульской, Тверской и Ульяновской областях, Мордовии, Чечне и Хабаровском крае) пройдут прямые выборы глав регионов. Самовыдвижение сейчас возможно только в Тульской области, где его ввели накануне выборов 2016 года. Тогда этой опцией воспользовался врио губернатора, бывший замминистра обороны Алексей Дюмин.

Тувинские депутаты от ЛДПР объяснили свою инициативу «волей граждан», которые хотят использовать конституционное право быть избранными. Снижение мунфильтра, по их словам, должно снизить финансовые расходы, которые несут кандидаты: «Для самовыдвиженцев это тем более сложно». Впрочем, фракция «Единой России» единогласно отклонила законопроект, сославшись на недоработки в техническом оформлении.

Вице-спикер парламента Ирина Бадыргы (ЕР) пояснила “Ъ”, что единороссов озадачила инициатива снижения мунфильтра: «Это нецелесообразно. Речь идет о выдвижении на самый высокий пост, и выборка подписей должна быть более существенная, чем 5%». Либерал-демократы пообещали вновь внести инициативу к апрельской сессии.

Отметим, что самовыдвижение стало активно использоваться провластными кандидатами после губернаторских выборов 2018 года. Тогда в четырех регионах кандидаты ЕР не смогли одержать победу в первом туре, и в результате в Хакасии победил кандидат от КПРФ, а в Хабаровском крае и Владимирской области главами стали представители ЛДПР. В 2019 году 6 из 16 губернаторов выдвигались как самовыдвиженцы при поддержке партии власти. В начале прошлого года председатель ЕР Дмитрий Медведев раскритиковал подобную практику, заявив, что кандидаты не должны «прятаться». Тем не менее на губернаторских выборах 2020 года в 4 из 18 регионов провластные кандидаты баллотировались как самовыдвиженцы.

Замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов пояснил “Ъ”, что партия всегда выстраивает тактическую модель участия в губернаторских выборах исходя из максимальной пользы для кампании: «Такая же модель будет и в этот раз. Но все это будет решаться ближе к назначению выборов, которое ожидается в первой половине июня. Конечно, те главы регионов, кто являются членами партии, идут на выборы именно от нее». Отметим, что из губернаторов, которым предстоят выборы в сентябре, в ЕР не состоят только врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев (он представляет ЛДПР) и беспартийный глава Тульской области Алексей Дюмин. В Пензенской области врио губернатора пока не назначен.

По словам политолога Константина Калачева, самовыдвижение является болезненной для власти темой, однако в тех регионах, где у ЕР высокий антирейтинг, к нему вынуждены прибегать: «Тува к таким регионам не относится, это электоральный султанат, который сможет обеспечить любой результат любой партии. Там вопрос выдвижения абсолютно некритичен».

Оксана Павлова, Новосибирск; Анастасия Вещикова, Красноярск; Андрей Прах, Андрей Винокуров