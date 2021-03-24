Российский волейбол потерял главный финал

«Зенит-Казань», клуб, который доминировал в европейском волейболе в минувшем десятилетии, прервал длинную российскую серию выходов в финал Лиги чемпионов. В его полуфинальном противостоянии с польской «Заксой» все решил «золотой сет» после выигранного зенитовцам на тай-брейке ответного гостевого матча, в котором гости долго героически выпутывались из почти безнадежных ситуаций.

Это было жутко обидное для тех, кто переживает за отечественный волейбол, поражение. По двум причинам. Первая заключается в том, что оно оборвало одну из тех серий, которыми российский спорт обязан был гордиться. Волейбол — довольно конкурентный жанр. Но в финал его главного клубного турнира представители России неизменно выходили с 2010 года. Причем, на протяжении большей части прошлого десятилетия финалы у зарубежных соперников они выигрывали.

А безусловным флагманом этого могучего отряда являлся как раз казанский клуб. В период с 2015 по 2018 год он четырежды подряд взял наиболее престижный еврокубок, прежде чем в 2019 году допустил осечку в заключительном матче турнира, уступив итальянской «Чивитанове». Розыгрыш предыдущий, в котором зенитовцы потерпели неожиданный крах на групповом этапе, остановила и стерла пандемия коронавируса, а в нынешнем он вроде бы был готов вернуться на прежний уровень. Но нет, не сложилось.

Вторая причина — стилистика случившегося с «Зенитом». Неделю назад в домашнем матче он был предельно близок к разгромному выигрышу, но ведя 2:0 по сетам, растранжирил пачку матчболов и уступил — 2:3. Однако в ответной встрече казанцы, казалось, все могут исправить.

У польского матча был удивительный сюжет. Сюжет, который в какой-то момент вплотную подвел «Зенит» к катастрофе. Он, доказывая случайность домашнего проигрыша, очень уверенно взял стартовый сет, но также безнадежно отдал два следующих. «Закса» выглядела в них командой, держащей соперника в ежовых рукавицах, точно знающей, что и как делать. Все в такт, все в «яблочко».

В четвертом сете, понимая, что нужно что-то радикально менять, тренер Владимир Алекно отправил на площадку резервиста Федора Воронкова. Впрочем, его страсть была, конечно, не единственной причиной, позволившей «Зениту» ситуацию исправить. Он в принципе добавил — прежде всего в аккуратности, цепкости. Но и «Закса» хватку не ослабляла и, в конце концов, довела, дождавшись все-таки ошибки Воронкова, дело до матчбола. А последовавшая за ним пятиминутка превратилась в сплошной гимн зенитовской стойкости. Казанцы на «балансе» сравнивали счет и снова давали возможность хозяевам повести. Они все время висели на волоске, но все время выкручивались. А потом, когда выкрутились в очередной раз, их потрясающий нападающий Эрвен Нагпет при счете 28:28 исполнил такой нужный эйс. А вслед за ним сработал зенитовский блок.

Трудно было представить партию намного драматичнее, чем эта. Но тай-брейк в плане зубодробительности ее умудрился переплюнуть. Этот короткий обычно сет в итоге растянулся чуть ли не на полноценный. «Зенит» в нем опять очутился на грани проигрыша — и вновь блеснул сталью нервов. А затем ей блистала отбивавшая сетпойнты «Закса». Но удержаться на плаву ей было не суждено. Тай-брейк закончил польский удар в аут при счете 19:18 в пользу казанцев.

И это был отнюдь не финиш схватки. Регламент Лиги чемпионов предусматривает в случае обмена идентичными по ценностям победами еще один тай-брейк, так называемый «золотой сет». Именно он выручил «Заксу» в четвертьфинальном противостоянии с «Чивитановой».

Выручил он ее и сейчас. «Зенит» сопротивлялся отчаянно, отпускал хозяев вперед и бросался в погоню. А во взгляде его тренера Владимира Алекно, которого привел казанцев ко всем триумфам недавнего прошлого и который уже объявил, что после финиша сезона берет паузу в карьере, не читалась обреченность. Он не сомневался, что все можно перевернуть. Но «Зенит» не сдюжил. В веронском финале будет играть не слишком звездная в плане подбора игроков, но жутко дисциплинированная «Закса».

Алексей Доспехов