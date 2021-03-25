Эмитация роста карт

Общее количество активных кредитных карт Сбербанка за 2020 год снизилось более чем на 6%, до 15 млн. При этом количество выпущенных карт в целом по России увеличилось на 5%. Падение количества активных карт в 2020 году могло быть обусловлено как пандемией, так и более глобальными трендами, которые изменили рынок. В 2021 году ситуация улучшится, полагают эксперты, хотя рынок выдачи еще не восстановился.

Количество активных кредитных карт Сбербанка по итогам 2020 года сократилось на 1 млн, до 15 млн штук, следует из годового отчета банка. При этом его доля на рынке кредитных карт в объемном выражении увеличилась на 0,7 процентного пункта, до 45,5%. Как пояснили в Сбербанке, «количество активных кредитных карт снижалось на фоне пандемии и карантина, когда клиенты не имели возможности совершать траты, как раньше». Во втором полугодии, утверждают в Сбербанке, началось восстановление. Там рассчитывают, что оно продолжится и в 2021 году.

В 2020 году выдачи кредитных карт сократились, свидетельствуют данные бюро кредитных историй. По данным ОКБ — на 26%, по данным НБКИ — на 21,5%. В то же время, как следует из статистики Банка России, суммарное количество эмитированных кредитных карт на начало 2021 года достигло 39,1 млн (рост на 5,3%).

Сокращение количества активных кредиток в Сбербанке, учитывая то, что банк нарастил долю на этом рынке, может объясняться несколькими причинами, полагает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. Во-первых, клиенты могли оптимизировать свои кредитные продукты во время пандемии и закрывать «лишние» карты, «поэтому, возможно, что количество активных карт на душу населения могло уменьшиться», говорит эксперт. Во-вторых, банки в пандемийный год ушли от агрессивной выдачи кредитных карт и стали более «осмысленно и консервативно» подходить к скорингу карточных клиентов. В-третьих, банки во время пандемии урезали лимиты по кредитным картам некоторым клиентам, чтобы минимизировать риски. «Это могло стать причиной, почему эти клиенты перестали быть активными»,— считает он. Другие крупные банки не раскрывают публично объем активных кредитных карт.

39,1 миллиона единиц достиг объем выпущенных кредитных карт к началу 2021 года

Эксперты приводят и другие объяснения тренду на сокращение активных карт — апеллируя к росту финансовой грамотности граждан. «Люди лучше научились считать деньги и понимать влияние наличия кредитной карты на свою кредитную историю. Раньше кредитные карты были во многом бесплатны, и поэтому люди их брали, не раздумывая, действительно ли им нужна карточка или нет»,— считает руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова.

Кроме того, инструмент в целом стал более дорогим для заемщиков — расходы на страховку, комиссии за обслуживание, за снятие денег в банкомате и т. д.

Как отмечает управляющий директор по кредитным и розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков, в 2020 году «рынок кредитных карт попал в двойные ножницы: изменился стиль жизни — меньше путешествий и поездок, меньше было выдано и самих карт».

В 2021 году количество активных кредитных карт может вырасти как у лидера рынка, так и у остальных игроков, полагают во Frank RG. «По итогам года ожидается умеренный рост по всем сегментам рынка, в том числе и кредитных карт»,— говорит господин Грибанов. В первую очередь эти ожидания связаны с постепенным восстановлением деловой активности. Однако процесс не будет быстрым, указывают участники рынка. В частности, по данным ОКБ, в январе—феврале выдачи кредиток все еще отставали от прошлогодних результатов на 13–15%.

Ольга Шерункова