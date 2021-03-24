СБУ обвинила двух бывших депутатов в поставках оружия из России

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о разоблачении частной военной компании, деятельность которой «была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений». В компании работали более 150 человек, все они — граждане Украины. Занималась компания, в частности, организацией поставок оружия в страны Ближнего Востока, а также ввозом оружия из России.

Сотрудники СБУ провели около 80 обысков в офисах компании, а также в местах проживания и тренировок ее сотрудников в столице Украины, Киевской и Донецкой областях. В ходе обысков изъяли в числе прочего почти 5,5 тыс. патронов различного калибра, 7 реактивных противотанковых гранат РПГ-26, 4 подствольных гранатомета, пулемет Калашникова, винтовки и пистолеты.

По данным СБУ, организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Руководили компанией 15 человек — они вербовали ее участников, выбирая бывших военных и сотрудников правоохранительных органов «с опытом участия в боевых действиях», утверждает СБУ. Подготовка членов организации велась на тренировочной базе в Киевской области, некоторые из сотрудников компании учились в центрах подготовки за рубежом.

По информации ведомства, организаторами компании были бывшие народные депутаты Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко. «Семен Семенченко и Евгений Шевченко являются возможными организаторами и участниками противоправной схемы по ввозу вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из Российской Федерации, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам»,— говорится в пресс-релизе СБУ.

Всем участникам организации сообщено о подозрении по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), решается вопрос об избрании меры пресечения.