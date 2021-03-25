Бросил — марш в тюрьму Метателя гранат в полицейских посадили на 15 лет

Суд приговорил самарца Алексея Балакирева к 15 годам исправительной колонии строгого режима. Он признан виновным в покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном хранении взрывных устройств. Мужчина пришел в состоянии алкогольного опьянения в квартиру к супруге, поссорился с ней и избил ее. Когда в квартиру зашли правоохранители, он метнул в них гранату, и она взорвалась. Мужчину обезвредили после того, как он пытался метнуть вторую гранату. Супругой Алексея Балакирева является судья Шестого кассационного суда Елена Балакирева. По мнению экспертов, учитывая наличие составов покушения на убийство, покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконное хранение взрывчатых веществ, «наказание полностью соответствует ­содеянному».

Самарский областной суд вынес приговор местному жителю Алексею Балакиреву. Он признан виновным в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ) и незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

«Приговором Самарского областного суда Балакиреву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет, со штрафом в доход государства в размере 50 тыс. руб. и ограничением свободы на 1,5 года»,— говорится в сообщении. Мужчину отправят в исправительную колонию строгого режима.

Силовики установили, что в июле минувшего года обвиняемый пришел вечером в состоянии алкогольного опьянения в квартиру к супруге в Ленинском районе Самары, поссорился с ней и избил ее. Соседи позвонили в полицию, и правоохранители выехали на место. Когда они заходили в квартиру, обвиняемый метнул в них гранату, и она взорвалась. Один из полицейских закрыл собой супругу Алексея Балакирева. От взрыва женщина и полицейские пострадали.

Когда обвиняемый пытался метнуть вторую гранату, его обезвредили. На место выехали сотрудники ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области, которые установили, что мужчина готовился применить гранату Ф1. Она была обезврежена.

По информации „Ъ“, супругой Алексея Балакирева является судья Шестого кассационного суда общей юрисдикции Елена Балакирева.

В конце июля минувшего года Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении двух полицейских, которые спасли женщину от взрыва гранаты. Максима Пименова и Анатолия Солдатова наградили медалями «За доблесть в службе».

Связаться с адвокатом Алексея Балакирева на момент выхода номера в печать не удалось.

Адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев полагает, что, исходя из имеющейся в открытых источниках информации о сути преступления, совершенного Балакиревым, суд при вынесении решения принял во внимание все обстоятельства дела.

«Учитывая наличие составов покушения на убийство, покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконное хранение взрывчатых веществ, полагаю, что данное наказание полностью соответствует содеянному»,— говорит господин Гавришев.

Как отмечает адвокат, председатель МКА «Князев и партнеры» Андреи Князев, не зная материалов дела, установленных судом смягчающих и (или) отягчающих обстоятельств, можно утверждать, что наказание соответствует практике применения данных норм: «Суд при назначении наказания не вышел за пределы, установленные ст. 69 УК РФ.Подобные уголовные дела ожидаемо вызывают общественный резонанс и требуют квалифицированной юридической помощи».

Ани Айвазян