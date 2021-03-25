Коммунисты предлагают вернуть смертную казнь

Фракция КПРФ заксобрания Ульяновской области пытается инициировать отмену моратория на смертную казнь в России. Документы по законодательной инициативе направлены в Совет законодателей Совета Федерации РФ.Ранее, еще в 2005 году, подобную инициативу выдвигал лидер партии «Народная воля» Сергей Бабурин, но в итоге закон был отклонен Госдумой. Депутаты от КПРФ, ссылаясь на соцопросы, утверждают, что большинство населения — за возвращение смертной казни за особо тяжкие преступления, и полагают, что в связи с изменениями Конституции РФ появляется возможность отменить мораторий. По мнению экспертов, отменить мораторий будет невозможно, поскольку свою позицию по этому поводу уже выразил Конституционный суд.

В среду на заседании заксобрания Ульяновской области фракция КПРФ планировала вынести на обсуждение депутатов законодательную инициативу об отмене моратория на смертную казнь в России. Заседание было, по неизвестным причинам, отменено, впрочем, как пояснил „Ъ“ руководитель правового управления аппарата заксобрания Василий Причестнов, обсуждение в любом случае не состоялось бы, потому что, согласно регламенту заксобрания, проекты федеральных законов направляются сначала на согласование в Совет законодателей РФ, «который даст рекомендации, вносить или не вносить законодательную инициативу».

Сейчас, по словам лидера фракции КПРФ Айрата Гибатдинова, документы уже подготовлены к отправке.

В пояснительной записке, приложенной к документам по законодательной инициативе, депутаты-коммунисты отмечают, что предлагаемый ими законопроект призван «обеспечить неукоснительное соблюдение на территории РФ принципов справедливости и неотвратимости наказания за содеянное преступление», тем более что Конституция РФ «предполагает существование такого вида наказания как смертная казнь в качестве исключительной меры за особо тяжкие преступления». Инициаторы приводят в пример данные опроса фонда «Общественное мнение» (опрос проводился 26–27 октября 2020 года в 53 регионах России, опрошено 1,5 тыс. респондентов), согласно которому 69% опрошенных считают, что за некоторые преступления следует приговаривать к смертной казни, 52% считают возможным отмену моратория, а 37% уверены, что мораторий был введен правильно.

Комментируя предлагаемый законопроект, Айрат Гибатдинов сказал, что инициатива фракции «никак не связана с предстоящей выборной кампанией, как предполагали политические комментаторы, потому что заниматься подготовкой документов фракция начала уже давно», «люди стали говорить о возможности возвращения смертной казни как минимум в отношении педофилов после убийства девятилетней школьницы в Саратове в 2019 году и после изнасилования и убийства до этого трижды судимым преступником восьмилетней девочки в Ульяновске». «Именно эти случаи стали толчком к тому, что я решил инициировать отмену моратория»,— сказал депутат, отметим, что «после отмены моратория в первую очередь в подзаконных актах должна быть обозначена смертная казнь за педофилию». Он также заметил, что в курсе, что ранее Госдума уже отклоняла подобный законопроект, но сейчас, по его мнению, «принятые изменения в Конституцию РФ теперь позволяют отменить мораторий».

Напомним, в 1996 году Россию пригласили в Совет Европы только при условии отмены смертной казни. 16 апреля 1997 года Россия подписала протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод об отмене смертной казни. Он и не был ратифицирован Россией, но Россия и не отозвала свою подпись. В тот период отмечалось, что мораторий необходим, чтобы исключить возможность казни невиновного человека в случае ошибки следствия и суда. С этого момента смертную казнь в России запрещено применять, согласно Венской конвенции, которая предписывает государству, подписавшему договор, вести себя в соответствии с договором до его ратификации. В то же время в последней редакции Конституции РФ сохранилась неизменной статья 20, согласно которой «смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей», в то же время в статье 79 отмечается, что «решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению».

В 2005 году лидер партии «Народная воля» Сергей Бабурин инициировал законопроект об отмене моратория, однако он получил отрицательные заключения со стороны правительства РФ, профильного и правового комитетов Госдумы, законопроект долго находился «на обсуждениях», в итоге в 2018 году был отклонен уже в первом чтении.

Руководитель правового управления заксобрания Василий Причестнов считает, что мнение Совета законодателей РФ «будет отрицательным». «Поскольку этот мораторий ни одним российским государственным актом не вводился, то, значит, и отменить его просто ­невозможно».

Профессор ВШЭ, преподаватель конституционного права Вадим Виноградов считает, что перспективы у законодательной инициативы фракции КПРФ нет. «В определении Конституционный суд (от 19.11.2009 № 1344ОР) отметил, что в результате длительного моратория на применение смертной казни в России сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни и сложился конституционно-право­вой режим, в рамках которого, с учетом международно-правовой тенденции и обязательств, взятых на себя Российской Федерацией, происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни как исключительной меры наказания. Прямой взаимосвязи между отменой смертной казни и международными обязательствами России в данном случае не усматривается, это можно считать лишь дополнительным аргументом в пользу соответствующей правовой позиции»,— отметил эксперт. Его коллега Татьяна Храмова добавила, что «в любом случае этот вопрос может разрешить только Конституционный суд, но никак не Госдума».

Сергей Титов, Ульяновск