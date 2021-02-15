«Авито» приценивается к торговле

«Авито», работавший до сих пор как онлайн-доска объявлений, начинает тестировать формат маркетплейса. Сервис займется привлечением поставщиков, чтобы зарабатывать на комиссии с их продаж. Оплачивать товары партнеров можно будет прямо через «Авито». Новый функционал позволит увеличить доходы и стоимость бизнеса компании, но конкурировать с Wildberries и Ozon будет непросто и потребует дополнительных расходов, полагают эксперты.

Сервис бесплатных объявлений «Авито» начал работать по модели маркетплейса, рассказали “Ъ” в компании. На площадке будет внедрен механизм оплаты покупок товаров партнеров. Прежде сделки осуществлялись вне площадки либо через «Авито Доставку», когда деньги продавцу приходили после получения товара покупателем. В качестве маркетплейса «Авито» будет брать комиссию с продаж, которая, как рассчитывают в компании, принесет «ощутимый рост выручки». На горизонте от трех до пяти лет «Авито» намерен войти в число лидеров среди маркетплейсов РФ.

Традиционная для «Авито» модель классифайда, доски объявлений, при которой он зарабатывал на размещении и продвижении объявлений пользователями, сохранится, уточнили в компании. Сейчас часть аудитории «Авито» идет за большим ассортиментом на маркетплейсы и к ритейлерам, запуск новой модели нацелен на ее удержание, пояснил “Ъ” управляющий директор «Авито Товаров» Алексей Куракин. Схему, по его словам, уже тестируют около 200 компаний-продавцов «Авито», масштабировать ее планируется в конце года. Пока за хранение товаров и их доставку будут отвечать партнеры, в частности Boxberry, добавил господин Куракин.

Аудитория «Авито» в России в ноябре 2020 года, по данным Mediascope, достигла 40,4 млн человек. Выручка управляющего сервисом ООО «КЕХ еКоммерц» в 2019 году составила 24,2 млрд руб. при чистой прибыли в размере 9,4 млрд руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакс». В январе 2019 года южноафриканский холдинг Naspers консолидировал 99,6% «Авито», вся компания на тот момент была оценена в $3,85 млрд.

По оценкам «Infoline-Аналитики», объем всего российского рынка электронной коммерции в 2020 году составил около 2,7 трлн руб. По продажам через интернет лидируют Wildberries, Ozon и DNS, вместе занимающие по итогам первого полугодия 2020 года 21,3% рынка.

Смешанную модель маркетплейса сейчас тестирует и «Яндекс.Маркет». Исходно сервис работал по рекламной модели, но в конце 2020 года в него был встроен маркетплейс, а в январе «Яндекс.Маркет» начал приоритезировать предложения поставщиков, которые продают товары непосредственно на площадке (см. “Ъ” от 27 января).

«Авито» несколько запоздал с выходом на поле маркетплейсов, хотя располагает необходимыми компетенциями и большой аудиторией, полагает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Хотя малый бизнес уже активно работает на площадке, ему, по мнению эксперта, будет непросто конкурировать с лидерами рынка — «у всех крупных маркетплейсов есть возможности субсидировать доставку, у "Авито" меньше ресурсов для этого». Также, добавляет он, вызовом для «Авито» будет выстраивание отношений с крупными продавцами.

Намерение выйти в сегмент маркетплейсов может увеличить стоимость бизнеса «Авито», считает Михаил Бурмистров. «Фондовые рынки и инвесторы любят маркетплейсы куда больше, чем классифайды»,— согласен партнер Data Insight Борис Овчинников. Но создание маркетплейса потребует и дополнительных затрат. По мнению гендиректора eBay на глобальных развивающихся рынках Ильи Кретова, компании необходимо создавать целый ряд новых бизнес-процессов, например систему управления рисками, контроль качества исполнения заказов и обработку возвратов.

Дмитрий Шестоперов