Эрмитаж открыл для посетителей фондохранилище на Старой Деревне

Государственный Эрмитаж открыл доступ для посетителей в фондохранилище на Старой Деревне. Там выставлена коллекция античной скульптуры.

Об этом рассказал ТАСС. «Музейные коллекции должны быть доступны, но эта доступность не примитивная, а сложная. Один из видов доступности — экспонирование в хранилищах, это сложная музейная идеология», — прокомментировал открытие директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Всего в залах фондохранилища размещено более 200 экспонатов, в число которых входят как статуи и их фрагменты, так и вазы, рельефы, статуэтки небольшого размера, плиты и канделябры. Все они войдут в обзорный маршрут по Реставрационно-хранительскому центру.

Ранее сообщалось, что петербургский Эрмитаж занял третье место в рейтинге музеев страны.