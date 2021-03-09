Кинозрители подхватили вирусное видео

Российский рынок легальных видеосервисов в 2020 году ускорил рост, увеличившись на 66% против 46% в 2019 году, подсчитали в агентстве «ТМТ Консалтинг». Этому способствовал рост аудитории площадок в период самоизоляции, а также выпуск эксклюзивного контента. Но уже в 2021 году рост, по прогнозам экспертов, замедлится, а состав участников рынка изменится вследствие M&A. Сами компании признают возможность объединений и появления новых совместных предприятий.

“Ъ” ознакомился с отчетом «ТМТ Консалтинга» по итогам работы российского рынка онлайн-кинотеатров в 2020 году. За год он увеличился на 66%, до 27,8 млрд руб. Рост оказался быстрее, чем в 2019 году (на 46%, до 16,7 млрд руб.). В оценку включалась выручка сервисов, работающих по модели OTT (метод предоставления видеоуслуг через интернет).

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Рост рынка, по мнению аналитиков, был следствием увеличения числа платных подписчиков в период пандемии и связанной с ней самоизоляции граждан: «В это время просмотр видео в сети стал одним из основных способов проведения досуга». Общая аудитория видеосервисов по итогам 2020 года выросла на 17%, до 63 млн, а платящая — на 52%, до 8,5 млн.

Топ-3 крупнейших видеосервисов по итогам года не изменился: Ivi (32% рынка), Okko (20%), Megogo (9%). Но суммарная доля этих площадок сократилась за год с 71% до 61%, следует из отчета. Дело в том, что все активнее заявляют о себе сравнительно новые участники рынка, пояснили “Ъ” в «ТМТ Консалтинге». В частности, в число значимых сервисов в 2020 году вошли «КиноПоиск» (входит в «Яндекс») и Start (на 50% контролируется «МегаФоном»), выручка которого, по данным «ТМТ Консалтинга», за год увеличилась на 172%. Доходы медиасервисов «Яндекса» от подписки выросли более чем в 2,5 раза, до 5,6 млрд руб., подтвердила “Ъ” директор по взаимодействию с индустрией медиасервисов «Яндекса» Ксения Болецкая. Динамику отдельно по «КиноПоиску» в компании не раскрывают.

Еще одним драйвером роста рынка, по мнению аналитиков, стало производство видеосервисами эксклюзивного контента.

«Как раз в 2020 году многие площадки выпустили первые оригинальные фильмы и сериалы, которые удовлетворили спрос россиян после самоизоляции»,— отметил гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. В сервисе Ivi сообщали, что потратили на производство контента в 2020 году более 1 млрд руб.

Если бы не ограничения на кинопроизводство в связи с пандемией, рынок мог вырасти еще сильнее, считают в «ТМТ Консалтинге». Повлияли на выручку и маркетинговые программы видеосервисов с бесплатным доступом к контенту. Из-за них российские онлайн-кинотеатры столкнулись с оттоком (см. “Ъ” от 10 июня 2020 года). По данным SimilarWeb, по итогам мая отток на площадках достигал 20–30%.

В 2021 году, по прогнозам «ТМТ Консалтинга», рынок замедлит рост до 42% и достигнет 39 млрд руб. Изменится и состав его участников вследствие сделок M&A, считают в агентстве. Рынок видеосервисов вызывает интерес инвесторов из разных отраслей как растущий сегмент, отмечает гендиректор «Megogo Россия» Виктор Чеканов. По его мнению, сделки помогут улучшить показатели и снизить риски. Переговоры о покупках шли уже в прошлом году, но безуспешно из-за высоких цен на активы, отмечает гендиректор Start Юлия Миндубаева: «По этой же причине полноценных покупок в 2021 году также ожидать не стоит». Но эксперт допускает объединения и появление новых совместных предприятий.

Могут усилить свое присутствие на рынке операторы связи и банки, считает господин Бырдин. Также, по его мнению, вероятен уход с рынка нескольких компаний, которые «не оседлали тренд на платный доступ», а продолжили работать по рекламной модели, которая теряет конкурентоспособность. Сейчас преимущественно рекламную модель монетизации используют, например, онлайн-кинотеатры TVzavr, Tvigle и ShowJet.

Валерия Лебедева