Суд в Петербурге зарегистрировал уголовное дело о мошенничестве с авиатренажером

Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) в отношении Олега Зыкова. Он обвиняется в поставке университету гражданской авиации старого канадского авиатренажера под видом нового.

Об этом сообщила объединенная пресс-служба петербургских судов. Обвинение полагает, что в 2013 году Зыков в рамках исполнения контракта его фирмы с Санкт-Петербургским государственным университетом гражданской авиации осуществил поставку и монтаж авиатренажера KTC CRJ 200, ранее выкупленного им у канадской компании CAE Inc. Авиатренажер на момент покупки активно эксплуатировался, при этом по условиям контракта поставляемое оборудование должно было быть новым и не прошедшим ремонт. За поставку Зыков получил почти 359 млн рублей.

Отмечается, что к производству уголовное дело пока не принято.

Ранее “Ъ-СПб” писал о задержании в Петербурге мошенников, продававших путевки в несуществующие санатории.